Matias Viña: “Dobbiamo lavorare in vista di Juventus e Inter”

L'esterno difensivo del Sassuolo -Matias Viña- ha detto la sua a DAZN dopo la partita persa amaramente contro il Frosinone di Di Francesco. Ecco le sue parole: "Di arbitri non mi piace parlare. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, potevamo fare meglio in zona gol e poi nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' il ritmo ed è normale che loro abbiano voglia in casa loro, con il tifo, hanno giocato con più voglia di noi e questo ha fatto la differenza". E poi: "Loro sono stati bravi, noi abbiamo abbassato il ritmo che non era come nel primo tempo dove l'intensità e la pressione erano più forti. Loro sono venuti più forti e questo ha fatto la differenza".