Materazzi: “La Juve? La odio. Quando hanno perso a Cardiff…”

Marco Materazzi ha passato dieci anni della sua carriera a difendere i colori nerazzurri. Tanti i derby d'Italia giocati da avversario contro la Juventus, un club che non va proprio a genio - per usare un eufemismo - all'ex difensore, oggi allenatore. Il campione del mondo 2006 ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Italian Football TV. E alla domanda sulla Juve non ha esitato a dire la propria.