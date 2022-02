Massimo Mauro: “Zakaria può dare un grosso contributo, ha tanta personalità”

L'ex calciatore della Juventus ha commentato il mercato dei bianconeri e il nuovo acquisto della Vecchia Signora Denis Zakaria, arrivato dal Borussia Moenchengladbach

redazionejuvenews

L'ex giocatore della Juventus Massimo Mauro ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha commentato il nuovo acquisto dei bianconeri Denis Zakaria, prelevato dal Borussia Moenchengladbach durante il mercato di riparazione di gennaio per 7 milioni di euro: "È un giocatore giovane e di personalità. Me lo ricordo bene nella gara contro l’Italia: per la Svizzera è stato indispensabile. E a livello individuale, coi dovuti distinguo, mi ricorda Steven Gerrard".

Era lui il centrocampista più utile alla Juve, in questo momento?

“Un giocatore come Zakaria sarebbe utile in qualsiasi squadra. È capace di fare il Marchisio, di andare avanti e indietro accanto a un regista. Lui è una mezzala, per questo penso che Allegri sceglierà un 4-4-2- o un 4-3-3, moduli in cui non è previsto un regista. Perché nemmeno Locatelli lo è: è un giocatore intelligente capace di fermarsi e fare il punto di riferimento centrale, mentre vedremo se Zakaria avrà i tempi e saprà dare alla squadra i tempi di gioco per coprire quel ruolo”.

Dove lo posizionerà Allegri e con quali compiti?

“Credo gli farà fare la mezzala ma dipenderà dal modulo che sceglierà. Penso che un 4-4-2 o un 4-3-1-2 sarebbero perfetti. Non è Zakaria l’uomo che può creare problemi di ruolo. Il problema è il solito, ed è la collocazione di Dybala, è lui il vero uomo da gestire tatticamente. Potrebbe impiegarlo da seconda punta, oppure dietro alla coppia Vlahovic e Morata. Ma a mio parere lo spagnolo reggerebbe non più di un quarto d’ora se gli fosse chiesto di fare il Mandzukic della situazione. Oppure Allegri ci può stupire giocando con Cuadrado, Zakaria e Locatelli in mezzo e i tre attaccanti davanti, ma sarebbe una Juve molto sbilanciata, che si baserebbe sul sacrificio di Dybala e Morata”.

Tornando a Zakaria: su quali delle sue caratteristiche farà più leva Allegri?

“È un giocatore dalla spiccata personalità, che non ha paura di prendere l’iniziativa. È abile nel gioco palla al piede e anche senza palla. Lo scarso movimento senza palla è stato uno dei maggiori difetti della Juve del girone d’andata, Zakaria può dare un grosso contributo, è un giocatore di gamba”.