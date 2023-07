Attimi di paura per Massimo Mauro: l’infarto durante la partita di padel

Il noto opinionista tv ed ex giocatori di Juve e Napoli Massimo Mauro (61 anni) ha subìto un infarto durante un match di padel nel quartiere Lido di Catanzaro , dove si trovava in villeggiatura.

Inizialmente l'infarto è stato confuso per un'indigestione: prontamente trasportato in ospedale, una volta realizzata la gravità della situazione, è stato sottoposto a un'angioplastica d'urgenza. Fortunatamente al momento è stabile ma resta in osservazione. "In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora - ha riferito lo stesso Massimo Mauro alla 'Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport', di cui è presidente -. Vengo seguito bene e coccolato".