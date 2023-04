Massimo Mauro attacca: “La Juve ha un problema con il sistema calcio”

Dal gol di Milinkovic-Savic alla chiusura della curva della Juve: le parole dell'ex bianconero Massimo Mauro

redazionejuvenews

Le polemiche sul gol segnato da Milinkovic Savic contro la Juve non sembrano volersi fermare. Il centrocampista serbo ha segnato il gol dell'1-0 contro i bianconeri dopo una spinta ai danni di Alex Sandro, giudicata da arbitro e VAR come non fallosa. I tifosi della Vecchia Signora, però non l'hanno vista allo stesso modo, tanto da aver accusato l'arbitro del match. Un episodio di cui si discuterà ancora molto a lungo.

Al termine della partita l'ex bianconero Massimo Mauro intervenuto a Pressing ha detto: "5 minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? Anche perché mi sembra chiaro che la Juventus abbia un problema col sistema calcio...".

Un problema che secondo Mauro non si ferma alle decisioni sul campo ma anche a quelle extra campo: "Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti?".