Massimo Mauro: “Dybala? Deve mettersi in forma fisica, perché passeggia per il campo…”

L'ex giocatore della Juve ha parlato

TORINO - Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della stagione dei bianconeri. Di seguito riportiamo le sue parole: "Eccome se la Juve rischia, se la giocherà fino all’ultima giornata. In questo momento non solo l’Atalanta, che è sempre stata superiore come gioco, ma anche il Napoli lo vedo meglio. Quando Gattuso ha avuto tutti a disposizione, potendo pescare gente come Lozano, Osimhen o Mertens dalla panchina, è cambiata la squadra. Dybala? Deve mettersi in forma fisica, perché passeggia per il campo. Un centrocampista può andare piano, e infatti io ero lento ma giocavo, ma un attaccante di questo livello non può andare a due all’ora. L’abbiamo visto in altre condizioni, ora o riprende la forma fisica oppure non è utile: la qualità deve essere supportata dalle gambe. A quella velocità non può fare niente".