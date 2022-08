Massimo Mauro rivela: “CR7 ha alzato le mani nello spogliatoio della Juve”

Intervenuto ai microfoni di Pressing, su Italia1, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato del possibile arrivo di Ronaldo al Napoli

redazionejuvenews

L'estate di Cristiano Ronaldo deve essere stata molto strana per un campione abituato al meglio come lui. Dopo il passaggio dalla Juve al Manchester United, il fuoriclasse portoghese ha vissuto una stagione complessa in Inghilterra, terminata con la qualificazione alla prossima Europa League. Niente Champions League, quindi, un problema non indifferente per CR7. Per questo il portoghese ha passato l'estate alla ricerca di un'altra squadra, ma nessuno è sembrato davvero interessato a lui. A meno di 48 dalla chiusura del mercato Ronaldo è ancora a Manchester, tra dissidi e malumori.

Tra le squadre interessate a CR7 c'è anche il Napoli, tanto che Spalletti nelle scorse settimane ha detto: "Chi non allenerebbe volentieri Ronaldo? Però poi parlando con De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto nulla di vero, per cui rimaniamo il più realisti possibili. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, quindi la vedo dura che si possa fare una trattativa di questo tipo. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli e i procuratori. Ma al momento non c’è nulla di vero. Si sta parlando di un giocatore che ha qualità per poter stare in qualsiasi posizione in campo. È uno che risolve le cose anche da solo. Noi dobbiamo però prendere in considerazione le cose che possediamo e Osimhen è il giocatore che deve essere il protagonista".

Intervenuto ai microfoni di Pressing, su Italia1, l'ex Juve Massimo Mauro ha però voluto avvertire il Napoli: “Non fate paragoni con Maradona. Lui era benvoluto da tutti i suoi compagni, invece Ronaldo spacca gli spogliatoi. Una volta Cristiano Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juve, Federico Chiesa dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Per questo motivo, Pirlo, nella sua ultima sulla panchina bianconera, non lo fece giocare- Ronaldo è andato a Torino per vincere la Champions League, l'unica cosa che non ha fatto è vincere la Champions League, è uscito ad un quarto e ad un ottavo di finale”.