Allegri: “Di Maria e Fagioli disponibili, domani dobbiamo vincere”

Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa dalla pancia dello Stadium per presentare la partita in programma domani contro lo Spezia

La Juventus scenderà in campo domani sera nella partita valevole per la quarta giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri se la vedranno contro lo Spezia, ospite delle mura dell'AllianzStadium. Il tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dello stadio.

SPEZIA - "Non ho ancora deciso la formazione, siamo vicini alla partita scorsa e ho alcuni dubbi. DI Maria e Fagioli sono disponibili, domani decido. Dopo lo Spezia penseremo alle prossime, abbiamo perso 4 punti per strada e domani dobbiamo recuperarli".

MILIK - "Domani saranno importanti i cambi, vediamo se parte con Vlahovic o entrerà dopo"

GIOVANI - "Sono giovani per questione anagrafica e basta. Miretti ha giocato bene con la Roma, poi ci sarà il momento in cui riposerà. Ci sono tante componenti, ma se sono bravi li faccio giocare. Io da quando ho iniziato ho lanciato tanti giovani, che tutt'ora sono in Serie A. Ma non deve passare il messaggio che i giovani giocano per forza, lo fanno se sono bravi. Ci sono tante componenti, soprattutto il fatto di vincere le partite. E su questo non si può ragionare".

SOULÈ - "Sta facendo bene, ma ora sto facendo altre scelte. Dobbiamo puntare a vincere e le mie scelte le faccio per questo. A prescindere dall'età dei giocatori".

POGBA - "Dalla prossima settimana, se tutto procede bene, inizierà a correre. Poi vedremo come si evolverà olandese situazione per averlo al meglio il prima possibile".

DIFESA - "Bonucci da giovedì sarà con la squadra e sarà disponibile con la Fiorentina, vedrò domani se giocherà Gatti".

PAREDES - "É un giocatore del PSG e non ne parlo".

RIPOSO - "Abbiamo giocato tre partite, nessuno ha bisogno di riposo. Io metterò domani la migliore formazione per affrontare lo Spezia, in una partita che sarà difficile e importante. Va preparata in modo migliore che con la Roma, perchè con la Roma la partita si prepara da sola. Domani andrà subito aggredita la partita, e per questo ci vorrà l'approccio e la cattiveria giusta, con grande rispetto per lo Spezia".

DANILO - "Ha fatto una buona partita, difensivamente abbiamo fatto alcuni errori con la Roma, ma è normale quando due giocano per la prima volta insieme. Sono contento della sua prestazione e di tutti i difensori che ho. Danilo può giocare ovunque in difesa ed è importante averlo".

PERCORSO - "Il campionato è una maratona, bisogna viaggiare alla velocità di crociera. Abbiamo perso 4 punti importanti, e per questo la partita andrà aggredita. È importante dare seguito alla striscia di partite da imbattuti".

NUOVI - "La competitività nel gruppo è importante, abbiamo una partita ogni tre giorni e con i 5 cambi tutti avranno posto".

MCKENNIE - "É stato molto bravo nelle prime due, veniva da una lussazione alla spalla e ha giocato bene facendo quello che poteva. Sta crescendo di condizione come tutta la squadra".

FAGIOLI - "Non commento le parole del suo agente, perchè non posso commentare tutto quello che viene detto. Fa parte del mondo del calcio parlare e esprimere la propria idea e opinione. Di Fagioli sono comunque molto contento e penso rimarrà con noi".

ROVELLA - "Sta andando a Monza, perchè lasciarlo qui e non farlo giocare con continuità sarebbe dannoso per lui, ma mi dispiace perchè ero molto contento di lui".

DI MARIA - "É recuperato e potrebbe giocare a partita in corso".