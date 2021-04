Maspero: “Contro la Juve, il Toro ha perso due punti”

L'ex giocatore del Toro ha parlato

L'ex giocatore del Torino Riccardo Maspero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del derby giocato sabato tra i granata e i bianconeri. Maspero che, i tifosi juventini ricordano molto bene per via della buca creata in occasione di quel famoso rigore sbagliato da Salah nel derby terminato 3-3 molti anni fa, quando i bianconeri conducevano per 3-0, vedendosi poi rimontare, ha dichiarato come il Toro abbia perso due punti contro la Juve.

SU SANABRIA - "E' arrivato ed ha risolto certi problemi. Càpita che un giocatore arrivi in una situazione complicata e non abbia quelle problematiche che i compagni hanno assorbito per tutta la stagione. Ha entusiasmo e può trascinare tutti. Mi è piaciuto anche Verdi con la Juve: ha talento e può e deve dare tanto. Sta faticando a dar continuità al suo valore e questo dispiace. A livello tattico sabato non si è limitato a fare il semplice trequarti ma giocando con una squadra che si difendeva con il 4-4-2 è venuto anche sopra la linea dei centrocampisti della Juve e creava spazi in modo che i difensori granata trovassero delle imbucate per gli attaccanti".