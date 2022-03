Masiello: “Rovella deve crescere ma ha un grande futuro”

Il difensore del Genoa, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del suo compagno di squadra al Genoa, che è di proprietà della Juventus.

redazionejuvenews

Per Nicolò Rovella è un buon momento. Ieri al Nereo Rocco di Trieste l'Italia Under 21 ha battuto per 1-0 la Bosnia, confermandosi la prima forza del girone di qualificazione agli Europei di categoria. Un successo firmato proprio da un gol del centrocampista, che ha controllato dopo un rimpallo su un cross di Fagioli e ha infilato il pallone sotto la traversa. Una rete pesante, che ha fatto fare un passo in avanti importante agli Azzurrini, dopo il deludente pareggio con cui erano tornati dal Montenegro. Acquistato poco più di un anno fa (a gennaio 2021) dalla Juventusa 18 milioni di euro, più 20 di bonus al maturare di determinate condizioni, il giocatore è rimasto in prestito al Genoa fino al termine di questa stagione.

Di lui ha parlato il compagno di squadra Andrea Masiello, ai microfoni di TMW: "Rovella è un ragazzo che sicuramente ha un grande futuro davanti. Ha davvero grandi margini di miglioramento. Lo ha fatto vedere l'anno scorso e anche quest’anno di avere quella voglia di arrivare. Come a tutti i giovani, bisogna dargli modo anche di sbagliare e non avere fretta. Però dalla sua parte c’è questa sua voglia di mettersi in gioco, avrà tanta carica agonistica addosso per poter far bene e di sicuro quell’entusiasmo che lo potrà far crescere piano piano nel Genoa e poi in futuro anche con la maglia della Juventus".

Il centrocampista classe 2001 in questa stagione ha giocato 20 partite in Serie A, di cui 16 da titolare e 4 da subentrato, mettendo a referto 3 assist e 1 presenza in Coppa Italia, partendo dalla panchina. La sua crescita e la continuità di rendimento quest'anno sono state frenate dagli infortuni. Tre problemi muscolari infatti gli hanno fatto saltare 12 partite nel complesso. Ora sembra tornato per riprendersi il Genoa e convincere la Juve a puntare su di lui per il centrocampo del futuro.