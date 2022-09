Masala: “Allegri deve riprendere il pieno controllo della macchina Juve”

Il giornalista ha analizzato la situazione della Juve e del suo tecnico, che oggi saranno impegnati sul campo del Monza per la 7a giornata

redazionejuvenews

Tra poco la Juventus scenderà in campo per affrontare il Monza all'U-Power Stadium. Dopo la seconda sconfitta di fila in Champions e un inizio zoppicante in campionato, la squadra bianconera è chiamata a non fare altri passi falsi. L'obiettivo quindi è andare alla sosta con i tre punti in tasca. Andrea Masala, su Gazzetta, ha analizzato la trasferta della squadra di Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole: "La trasferta in Brianza sembra la classica boa alla quale aggrapparsi per riprendere fiato e ripartire. I risultati innanzitutto, però Allegri deve soprattutto riprendere il pieno controllo della macchina bianconera. Che non sarà una fuoriserie, ma non può nemmeno reagire come l’utilitaria spompata e acciaccata delle ultime uscite. Tutti sono curiosi di capire che piega prenderà il progetto di Max: sinora è nebuloso non soltanto per i tifosi e per gli osservatori neutrali, ma pare anche per i diretti interessati".

Il giornalista ha proseguito ricordando un episodio del post partita di mercoledì sera: "Il grottesco siparietto con Di Maria che chiede a Milik perché sia stato sostituito la dice lunga. La sosta potrebbe aiutare a trovare i più urgenti rimedi all’avvio in ripida salita. Ma prima, quindi già oggi a Monza, occorre rimettersi in carreggiata: alla settima, la Signora non può riposare".