Martusciello: “La Juve ha cercato Milik la scorsa stagione. Sarri al Napoli? Gattuso sta facendo bene”

TORINO – La Juventus ha iniziato la stagione non nel migliore di modi, con un ritardo dal Milan capolista che si attesta sui 10 punti. I bianconeri hanno una partita in meno dei rossoneri, quella contro il Napoli, prima vinta a tavolino e poi rimandata secondo le disposizioni del Collegio di Garanzia del CONI. I bianconeri hanno iniziato gennaio al meglio, vincendo per 4-1 contro l’Udinese e risollevando il loro morale in vista della partita in programma domani contro il Milan a San Siro.

Mentre Andrea Pirlo lavora sul campo per cercare di colmare il gap con le milanesi prime in classifica, chi lavora sul mercato è Fabio Paratici, sempre alla ricerca di una punta per rinforzare la squadra di Andrea Pirlo. Molti sono i nomi che circolano legati ai colori bianconeri, con il dirigente che entro la fine del mese romperà gli indugi per regalare ad Andrea Pirlo un nuovo calciatore. Dai radar bianconeri, per la sessione invernale, sembra essere uscito l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik: le richieste del Napoli sono ritenute troppo alte per un giocatore che a fine anno andrà in scadenza, e la Juventus ha preferito non insistere con De Laurentiis.

Milil comunque è stato anche in passato nel mirino dei bianconeri, come confermato dalle parole dell’ex secondo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera Giovanni Martusciello, cha ha palato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile. Milik cercato dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione.”

