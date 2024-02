Martorelli: “La situazione alla Juve di Chiesa ricorda quella di Dybala…”

Intervistato a Radio Bianconera, Giocondo Martorelli ha parlato del momento di Federico Chiesa alla Juventus . Ecco le sue parole: “Questione delicata. I continui infortuni credo stiano facendo riflettere la società sulla possibilità o meno di cedere il giocatore. Va ricordato che la Juve già con Dybala alla fine fece una scelta di questo genere. Bisogna capire quanto Chiesa riuscirà a dare in campo da qui al termine della stagione. Da un giocatore così importante tutti si aspettano un grande contributo. Non conosco le idee di Federico, ma il club farà le sue riflessioni, alla fine ci si siederà attorno ad un tavolo e verrò presa la decisione migliore per entrambe le parti".

L'agente ha proseguito: "Ripeto, visto il precedente con Dybala non escludo la cessione a giugno. Del resto non credo che la Juve a cuor leggero abbia mandato via l'argentino, ma solo perché si era resa conto che non poteva dare la continuità, necessaria per un club così importante come quello bianconero”.