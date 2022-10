Martorelli: “La Juve deve intervenire in alcuni reparti. Sulla Champions…”

Giocondo Martorelli , operatore di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Giocatori da Juve in giro ce ne sono pochi. E quando si riaprirà il campionato avrà a disposizione Di Maria e Chiesa. Poi sicuramente deve intervenire in alcuni reparti. E occorre un altro difensore centrale. Però già se rientra Pogba a centrocampo i problemi sono risolti".

Sulla Champions: "La delusione in Champions è sicuramente la Juventus. Il Napoli invece sta facendo qualcosa di incredibile. L’Inter con i risultati positivi contro il Barça ha dato una svolta. Mi auguro per i tifosi della Juve che la squadra faccia bene contro il Benfica ed eventualmente che possa ottenere qualcosa di prestigioso in Europa League. Calciomercato? Fino a metà novembre si continuerà a giocare e ci saranno partite importanti che possano dare un segnale. Li molte squadre avranno la possibilità di capire dove intervenire. Bisognerà valutare anche gli infortuni".

Sul Napoli: "Ha tutte le carte in regola per sognare. C’è equilibrio, maturità. E Spalletti ha una rosa completa, la più completa. Ha giocatori di qualità in tutti i ruoli. La Serie B? Un campionato fantastico, che mi affascina. Non c’è ancora la squadra che possa dire di andare in A a mani basse. Pensiamo a risultati che sulla carta potrebbero sembrare scontati e poi il campo ne determina altri".