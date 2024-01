Martorelli: “Credo che alla fine Samardzic sceglierà la Juventus”

Giocondo Martorelli ha parlato di Lazar Samardzic: per l'esperto di calciomercato la Juventus sarebbe la candidata principale all'acquisto

Così come a giugno, anche nel calciomercato di gennaio Lazar Samardzic è rimasto protagonisti di interessanti intrecci di calciomercato. Se in estate l'Inter aveva praticamente chiuso per il centrocampista dell'Udinese, a gennaio il calciatore è stato avvicinato fortemente al Napoli. Tutto però si sarebbe congelato, con il calciatore destinato a partire solo a fine stagione. Così fosse, secondo le parole dell'esperto Giacondo Martorelli su Tmw, sarebbe la Juventus la principale candidata ad acquisire le prestazione di Samardzic.