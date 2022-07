Martinez: “Di Maria un giocatore straordinario e sottovalutato”

Daniel Martinez, stimato cronista di Espn, per cui racconta il calcio italiano e quindi anche la Juventus, ha parlato in una intervista esclusiva ai microfoni di TuttoJuve. Queste le sue parole su Angel Di Maria: "E' un giocatore straordinario. Fa la differenza per sé e per i compagni, chi gioca con lui gioca meglio. Di Maria è l'argentino più sottovalutato in assoluto. Aguero ha avuto grande apprezzamento mediatico specie in patria. Prima di lui Tevez ha avuto grande considerazione in Italia e in Inghilterra. Di Maria ha vinto il campionato portoghese con il Benfica e quello inglese con lo United. Tanti successi sono arrivati anche a Madrid, compresa una Champions. El Fideo ha vinto anche in Francia e ora arriva in Italia per ripetersi. E' sempre stato un giocatore importante ma è stato quasi sempre sottostimato".