Martina Zoev critica sulla festa della donna: “Ignoratela questa ridicola festa”

Il post della compagna di Leonardo Bonucci che ha causato molte polemiche

redazionejuvenews

La Juventus ha affrontato sabato scorso la Lazio, imponendosi per 3-1 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, conservando il terzo posto in classifica che la vede a quattro punti dal Milan secondo e sette dall'Inter in prima posizione, in attesa che i nerazzurri scendano questa sera in campo a San Siro contro l'Atalanta. La Juventus, dopo i primi venti minuti di partita regalati alla squadra di Simone Inzaghi, hanno preso le redini del gioco sfornando una grande prestazione che gli ha consentito di portare a casa il risultato e vincere per 3-1. Una grande vittoria che ha fatto morale in vista della partita di domani contro il Porto, nella quale i bianconeri saranno chiamati a ribaltare il 2-1 subito nella gara di andata al Do Dragao.

Un'impresa non impossibile per i bianconeri, che a tutti i costi vorranno vincere e centrare la qualificazione per andare avanti in Europa e per tenere vivo il sogno Champions. Andrea Pirlo per domani recupererà molti giocatori, con Arthur che dopo i minuti di sabato sera potrebbe partire titolare, così come Leonardo Bonucci, anche lui al rientro per alcuni minuti sabato sera per rientrare in condizione.

Una sfida cruciale quindi quella di domani per i bianconeri, con il tecnico Andrea Pirlo che oggi presenterà la sfida in conferenza stampa. Ma se oggi per la Juventus è vigilia di Champions League, nella giornata odierna si festeggia anche la festa della donna, che molti giocatori stanno onorando con messaggi e post sui social per le rispettive compagne. C'è però anche chi questa festa non la ama molto, come la compagna del difensore bianconero Leonardo Bonucci: Martina Zoev, madre dei figli del 19 della Juventus, ha infatti pubblicato attraverso il suo profilo Instagram una Stories molto polemica nei confronti della giornata odierna: "Se tanto siete contrari. Se tanto non vi piace. Se tanto rivendicate altro. Se tanto vi sentite rivoluzionari. Perché non fate l'unica cosa rivoluzionaria che potreste fare? Ignoratela questa ridicola festa". Un messaggio che ha già fatto il giro del web, alimentando discussioni e polemiche.