Martial: “La Juve mi voleva, ma ho preferito il Siviglia”

redazionejuvenews

Anthony Martial, attaccante del Siviglia, ha parlato in una intervista a Diario de Sevilla di vari temi tra cui anche il suo possibile trasferimento alla Juveprima di approdare in Spagna: "Il Barcellona ha parlato con i miei agenti a gennaio, la Juventus voleva ingaggiarmi e stavano spingendo, è vero, ma la mia priorità era il Siviglia. Qui ho la possibilità di essere titolare, di giocare regolarmente come volevo. Sapevo che sarei andato a giocare e giocare per me è la cosa più importante. Il Siviglia è un buon club, una società familiare. Per me è stata la decisione corretta.

Sì. Il Barcelona ha parlato con il mio agente. Ma come ho detto, ho parlato con il mio agente e gli ho detto: "La mia priorità è il Siviglia". E quando dico qualcosa a qualcuno, non la cambio, mantengo la parola data. Ho dato priorità allo sport? Esattamente. Perché entrambi, sia il Siviglia che io, abbiamo fatto uno sforzo per poter venire. Ho meno stipendio, ma so anche che pagare il mio stipendio è uno sforzo per il club. Quindi abbiamo entrambi fatto uno sforzo. Ma so che questo sforzo sarà positivo per entrambe le parti.

Mondiale? Sì. È uno dei miei obiettivi. Voglio farlo perché l'ultima volta non sono stato al Mondiale e la Francia l'ha vinto. Quindi farò del mio meglio per essere lì questa volta. Se riuscirò a convincere il ct? Sì. Sicuro. Il Siviglia è un buon club e so che se gioco bene andrò in nazionale. Dipende solo da me. Se sento pressione per lo sforzo economico del Siviglia? No. Non sento la pressione. Ho giocato per il Manchester United per quasi 7 anni e lì abbiamo avuto molta pressione. Quindi ci sono abituato. Voglio solo essere felice. Questo è tutto. Lopetegui? Per me Lopetegui è un ottimo allenatore. Ha il suo stile. Sa cosa vuole fare".