Marrone: “La Juve trova sempre la via maestra: parla la storia”

Luca Marrone, reduce dall'esperienza al Monza e ora in attesa di un nuovo club, ha commentato il 'nuovo ciclo' in una lunga intervista a Tuttosport. Ecco alcuni passaggi: "La Juventus è sempre la Juventus. E, anche quando sembra che sia in difficoltà, riesce sempre a ritrovare la via maestra. Le analogie (con il 2011/12, ndr) ci sono e sono da associare a un analogo periodo di profondi cambiamenti in società. Ma alla fine, a fare la differenza, è sempre la grandezza del club: non ho dubbi sul fatto che i bianconeri siano destinati a tornare a vincere. Parla la storia. Alla Juve auguro un’annata di serenità: ne ha bisogno, dopo mesi non semplici".