Marquinhos: “La Juve è un avversario molto difficile da affrontare”

Domani sera la Juventus giocherà la prima partita del girone di Champions League . I bianconeri saranno subito protagonisti di un grande match, ospiti del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. In vista della sfida, Marquinhos ha parlato ai microfoni di PSG TV: " È la Champions, è sempre emozionante . È una competizione molto importante da giocare. Il mondo intero ha assistito al sorteggio. È bello scoprire i nostri rivali per iniziare a pensare alle partite. È anche un'occasione per scoprire nuove avversarie. Sono avversari storici che hanno già vinto questo trofeo ".

Il difensore brasiliano è il giocatore del Psg con più presenze in Champions League (73): "Ogni partita ha la sua storia. Alcune partite sono più difficili di altre. Con l'esperienza si conoscono meglio le sensazioni. Conosciamo in anticipo l'atmosfera e le tensioni che possono manifestarsi in una partita. Non esiste una formula perfetta. Il calcio è magico perché non sai mai cosa succederà, ci sono sempre sorprese e devi essere pronto a tirarne fuori sempre il positivo. È una competizione importante per noi, per tutti i tifosi, per il mondo intero. È diverso. Tutto il grande le squadre ci giocano, questo è ciò che lo rende così importante".