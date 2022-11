Marquinhos fa i complimenti alla Juve: “Alla Continassa c’è tutto ciò che serve”

In vista del Mondiale in Qatar il Brasile si sta allenando alla Continassa, centro sportivo della Juve: le parole di Marquinhos

redazionejuvenews

Il Mondiale in Qatar si avvicina sempre di più. Chi passerà i gironi? Chi vincerà il torneo? Tutto il mondo del calcio aspetta con ansia l'inizio della competizione: tra le squadre favorite Argentina, Francia e Brasile. La nazionale verdeoro si trova in questo momento a Torino alla Continassa, il centro sportivo della Juve. Il ct Tite ha infatti deciso di far allenare la sua squadra in una struttura di eccellenza come quella bianconera, per poi volare in Qatar.

In conferenza stampa dal JHotel, il difensore del PSG e della nazionale brasiliana Marquinhos ha fatto i complimenti alla Juve: “Ci stiamo trovando molto bene qui, era proprio quello che lo staff stava cercando a livello di struttura. Quello della Continassa è un centro sportivo dove c’é tutto per prepararci nel migliore dei modi per il mondiale, per questo siamo venuti qui”.

E a proposito di Juve, il difensore ha poi parlato di Danilo, Bremer e Alex Sandro: “Tutti e tre sono importanti per la nazionale. Anche se Bremer è arrivato solo alla fine ha già dimostrato di essere un grande giocatore. Quello che ha fatto alla Juve ma anche il test in Nazionale l’ha portato a essere qui. Danilo e Alex Sandro sono giocatori di grande esperienza e importanti per noi come visto nelle gare di preparazione”.