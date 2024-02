Marotta: “Non è stato Ronaldo a portare alla rottura con la Juve”

Intervistato da Dazn Beppe Marotta è tornato a parlare dell'addio alla Juve : "Innanzitutto sono passati tanti anni e torno per simpatia su questa cosa, non voglio più trattare questo argomento ".

"L’operazione Ronaldo non mi trovava in parte d’accordo. Non discuto il calciatore, era impegnativo a livello economico. Ma non è stato quello l’elemento che ha portato alla rottura. È stato un cambiamento fisiologico o un ciclo chiuso", ha concluso.