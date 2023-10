Marotta: “L’Inter è la più completa ma la Juve è la favorita per lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Beppe Marotta ha parlato della lotta scudetto: "Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio . Ecco perché dico che la Juve è la favorita per lo scudetto . Se sei all’Inter, però, devi essere ambizioso, l’asticella deve essere alta. Dico no all’eccesso di prudenza e di umiltà. Noi ci dobbiamo credere. Diverso è dire “siamo i migliori”: quella sarebbe arroganza".

Sull' Inter ha aggiunto: " Ci sentiamo forti e abbiamo una grande considerazione di noi stessi , frutto dei risultati in Europa della scorsa stagione. E sappiamo quanto i tifosi tengano a questo scudetto, che coincide con la seconda stella. La nostra è la squadra più completa, la più omogenea , ci sentiamo garantiti in tutti i ruoli".

Ora i nerazzurri puntano in alto ma hanno lo stesso budget della prima stagione di Marotta in nerazzurro: "Rispondo così. Ridimensionare costi è uno degli obiettivi, ma la competitività non deve mai abbassarsi. Mi spiego meglio: i calciatori importanti per forza di cose sono accompagnati da ingaggi importanti. Più che la riduzione dei costi, allora, mi interessa che siano valorizzate al massimo le risorse. Se sei in un grande club, un club che vuole vincere, il monte ingaggi non potrà mai scendere sotto una certa cifra".