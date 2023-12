Marotta: “Stop al Decreto Crescita un danno irrimediabile”

Beppe Marotta , ex dirigente della Juventus , ha detto la sua sullo Stop al Decreto Crescita, agevolazione che sarà bloccata da subito per tutte le squadre italiane.

Ecco le sue parole sul provvedimento statale, che ha fermato così tutte le operazione con sgravio fiscale per i calciatori dall'estero:"L’agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l’ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse, adesso è un handicap, e il danno prodotto sarà irrimediabile, anche per l’indotto che il calcio riesce a produrre.