Marotta: “Alla Juve potevamo prendere Haaland per due milioni”

Le parole del dirigente dell'Inter sul suo operato e sulle operazioni passate e mancate

L'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter ed ex dirigente della Juventus Giuseppe Marotta , ha parlato intervenendo dal palco del Festival dello Sport a Trento, toccando molti temi legati ai bianconeri e ai loro obiettivi di mercato: " Vlahovic è un grande talento , era il nostro secondo obiettivo in estate, sarebbe stato il massimo, ma non eravamo nelle condizioni di concludere. Siamo stati però contenti dell'operazione Dzeko".

"Alla Juventus avevamo la possibilità di prendere Haaland per 2,5 milioni e mezzo. Lì bisogna avere la forza di andare in extra-budget se ti dicono che è uno che ha talento e da prendere. Lì subentra la creatività finanziaria per fare l'operazione. Potevamo prenderlo per poco, ora Haaland è uno dei giocatori più importanti del panorama internazionale. Non penso possa venire in Italia, c'è un grande gap con la Premier League e la Liga, ora siamo un campionato di transizione, non più di destinazione finale".