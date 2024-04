Marocchino: “Un pareggio farebbe comodo sia alla Juve che al Cagliari”

Intervistato a Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha parlato della prossima sfida della Juventus al Cagliari. Ecco le sue parole: "Szczesny dovrebbe essere in porta, non credo che la maschera lo disturberà molto, soprattutto perché non è un giocatore che si muove molto. Il cambio dovrebbe essere Cambiaso a sinistra per fare spazio a Weah a destra dall'inizio, e credo che possa funzionare, soprattutto perché ha giocato in quella posizione all'inizio della stagione ed è molto versatile. Infatti, potrei vederlo bene come interno al posto di Rabiot, se necessario. Ranieri è un ottimo allenatore e il Cagliari è una squadra fastidiosa. Lo si percepisce dal pubblico, quindi giocare contro di loro richiede un approccio pragmatico. Ci sono molti giocatori che non danno indizi, potrebbero andare all'indietro invece che in avanti per prenderti alla sprovvista da un'altra angolazione. A mio avviso, finirà con un pareggio, che sarebbe un risultato conveniente per entrambe le parti".