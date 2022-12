Marocchino: “Scudetto alla Juve? Dipende dal Napoli, ha ampio vantaggio”

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Scudetto? Quando insegui, inevitabilmente, dipendi da chi ti precede. Diciamo che il Napoli, con il vantaggio attuale, può permettersi anche uno scivolone in mezzo al campo. Ma, dovesse incespicare in piena area di rigore, ecco che tutto potrebbe riaprirsi. Con i tre punti a vittoria, rispetto ai miei tempi, oggi si fa relativamente in fretta a ricucire anche strappi profondi".

Su Vlahovic : "È chiaro che da un fuoriclasse al centro dell’attacco ci si aspetta un’incidenza maggiore rispetto a quella di un fuoriclasse in mediana. Nel suo caso è anche e soprattutto una questione di relazione con il resto della squadra: i compagni devono muoversi più in sua funzione, ma al contempo lui deve mettersi maggiormente nelle condizioni di colpire".

Sull'inchiesta nei confronti dei bianconeri: "Alcune scorie non puoi pensare di cancellarle del tutto dal cervello, ovvio. Ma il calciatore, in campo, ha l’opportunità di sfogarsi, di riversare sul rettangolo di gioco tutte le proprie ambizioni. Le tante parole di questi giorni incideranno solo relativamente. Europa League? Nell’unico modo possibile in bianconero, quindi dando il massimo per andare più avanti possibile. Ma questo non esclude che Allegri possa sfruttare l’occasione per qualche esperimento".