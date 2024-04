Marocchino: “Per la Juventus sarà difficile contro la Fiorentina”

Domenico Marocchino ha parlato del prossimo match in Serie A della Juventus: per l'ex bianconero, la Fiorentina sarebbe un avversario temibile

Intervistato a Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha presentato la prossima sfida della Juventus alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Per certi versi, la Fiorentina assomiglia all'Atalanta, anche se è fisicamente più leggera della squadra di Gasperini. Tuttavia, i giocatori hanno una buona intesa tra di loro, il che li rende un avversario difficile da affrontare. Sarà necessario soffocare la loro creatività, poiché ne hanno parecchia. Italiano è abile nell'affrontare qualsiasi squadra, poiché molti dicono che i viola hanno uno stile di gioco fastidioso. È difficile per chiunque ottenere una buona prestazione contro di loro. Un difetto? Certamente, le principali debolezze della squadra risiedono nell'attacco. Manca un marcatore di alto livello e, in generale, la squadra manca di potenza fisica, che è fondamentale nel calcio di oggi."