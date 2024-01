Marocchino: “Nicolussi Caviglia è un calciatore intelligente”

Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Nicolussi Caviglia.

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Nicolussi è un ragazzo con fosforo, ha intelligenza calcistica ed è il primo a sapere che se vuole restare alla Juventus deve dare qualcosina in più.

Ma è uno che mi è sempre piaciuto, che in campo non fa mai movimenti inutili, parlando di un top, sotto questo punto di vista può ricordare Deschamps che era uno che non ho mai visto correre a vuoto.