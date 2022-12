Marocchino: “Vlahovic ha qualità, Rabiot non è fondamentale”

Domenico Marocchino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Piazza Affari, parlando di vari aspetti. Questa l'opinione dell'ex bianconero sul progetto del club: "La Juventus è l’unica ad avere la seconda squadra. È giusto che i ragazzi si ritaglino uno spazio, se dimostrano di meritarselo. Noi italiani siamo sempre restii a far giocare i giovani, mentre bisognerebbe mandarli in campo anche se non sono campioni, anche se questa è una politica più per squadre non di prima fascia".