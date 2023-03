Marocchino: “La Juve ha buona possibilità di passare il turno in EL”

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sulla situazione dei bianconeri, parlandone a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Ritorno degli ottavi? Non la vedo male perchè sicuramente gli spazi li lasceranno perchè loro devono vincere e quindi si scopriranno un po’ di più. Certo che non è una partita sicura, ma la Juve ha 65 possibilità su 100 di passare il turno. Non è un grandissimo avversario ma il calcio è strano e ci ha insegnato negli ultimi anni che nessuno va sottovalutato, visto con chi è uscita la squadra bianconera dalle coppe. Con tutto il rispetto ovviamente.

Pogba? Io non capisco come mai sia arrivato tardi in ritiro. Il giocatore viene da una stagione praticamente mai disputata, siamo a marzo e non ha giocato praticamente mai. Poi sai, da un giovane ce lo si può aspettare anche, ma da uno così esperto, con la sua nomea speri sempre sia il primo a dare l’esempio. Ha deluso sicuramente anche per via dell’ingaggio notevole, ora spero possa aggiungere finalmente un po’ di sostanza.