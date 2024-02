Marocchino: “Ieri avrebbero dovuto servire meglio Yildiz”

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Tutti fanno riferimento alle parole di Allegri in conferenza stampa, quando il tecnico ha detto che la squadra stava bene, sicuramente non poteva dire altro, ma è una piccola bugia.

Lo dimostra la partita di ieri in cui la Juve chiaramente non era al top, ha giocato con un pistone solo invece dei soliti due: c'era McKennie ma non Rabiot. Il francese è sceso in campo a mezzo servizio e di fatto nel corso dei novanta minuti si è visto e non si è visto, non era completamente recuperato. La prova di Yildiz? L'ho visto tante volte chiedere palla ma i compagni non gliela davano, capisco che ha solo 18 anni, ma ha grandi qualità, avrei preferito vederlo accontentato più spesso.