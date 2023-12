Marocchino: “La Juventus non ha giocatori intelligenti come le altre”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con la Roma.

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match con la Roma . Ecco le sue parole a TMW: "Allegri dispone di un gruppo composto da giovani di buon valore, come Yildiz, Iling-Junior e Nicolussi Caviglia: tuttavia, questi devono essere dosati.

Sono bravini, ma nessuno ha la potenzialità di battagliare per conquistare un posto. La Juve non ha giocatori così intelligenti, esattamente come tante altre.