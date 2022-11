Marocchino: “Nella rimonta Juve c’è una buona dose di fortuna”

Domenico Marocchino, ex centrocampista, ha analizzato l'ultimo periodo della Juventus, parlando anche di Leonardo Bonucci.

Domenico Marocchino , ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBianconera, parlando dei bianconeri . Ecco le sue parole: "Sulla rimonta c’è anche un discreto ‘fattore C’. Ieri ha contato abbastanza. Nel gol di Fagioli contro l'Inter c'è una deviazione, altrimenti Onana la prendeva.

Questo è per fare un esempio. Inoltre l'Inter ha sbagliato un paio di palle gol abbastanza eclatanti. Era rigore su Danilo? Parliamo di un episodio molto discusso. A norma di regolamento quel rigore non si deve dare. Tuttavia, alcuni episodi sono molto a discrezione interpretativa dell'arbitro. Nel cadere e nell'essere scoordinato, è difficile togliere il braccio in maniera rapida.