Marocchino: “Ieri ai punti avrebbe vinto la Juventus…”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Vlahovic? Non era facile il gol che è riuscito a fare. Innanzitutto si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, dopo aver dato il via all'azione, poi ha dovuto aprire il tiro per angolarlo ma allo stesso tempo è stato bravo a 'tenere' il pallone, che in caso contrario gli sarebbe andato via, non è stata una conclusione banale.