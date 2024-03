Marocchino: “Ora la Juventus è in debito, ha bruciato troppo prima”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Forse ha bruciato troppe energie prima, come in una maratona e ora è in debito. Personalmente io ritengo che il potenziale della Juventus sia da quarto, quinto o sesto posto. Perche penso, ad esempio, che il centrocampo della Roma, dell’Atalanta e forse anche del Bologna, sia superiore come misto di qualità rispetto a quello della Juventus. Perché la Juventus ha dei centrocampisti bravi ma tutti abbastanza con le stesse caratteristiche secondo me. Corsa Champions? Le squadre che stanno dietro sono meglio strutturate sia psicologicamente che tatticamente. Vero è che la Juve sembra in un momento proprio complicato anche nella gestione dei momenti difficili. Poi il momento difficile non è demoralizzazione di uno o due giocatori ma è tipo virale la cosa e quindi attacca più elementi. Questo, ovviamente, abbassa poi il rendimento della squadra".