Marocchino: “Juve affamata, domenica vincere è d’obbligo”

Domenico Marocchino , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "La squadra sicuramente è affamata, e credo che a questa voglia di vincere e stupire possa aver contribuito anche il fatto di essere considerata da tutti una outsider.

Vincere domenica sera sarebbe un vantaggio relativo, perchè il campionato è ancora lungo e se non stai sulle rotaie puoi sempre deragliare anche negli ultimi chilometri. Per arrivare fino in fondo, servono pazienza, fortuna e attenzione agli errori singoli che possono essere determinanti.