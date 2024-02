Marocchino: “Il Sinner della Juventus è Yildiz. Ha la stessa serietà”

Domenico Marocchino non ha sprecato paragoni per Kenan Yildiz: il talento della Juve è stato paragonato al campione di tennis Jannik Sinner

In collegamento per la trasmissione Campioni del Mondo su RaiRadio2, Domenico Marocchino ha parlato dei temi in ottica Juventus. In particolare, l'ex bianconero ha risposto a chi gli domandava se in bianconero ci fossero giocatori paragonabili a Jannik Sinner, campione italiano di tennis. Marocchino ha risposto così: