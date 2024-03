Marocchino: “Il potenziale della Juventus non è da primi tre posti”

Dagli studi di Rai Sport, Domenico Marocchino ha parlato del valore della rosa della Juventus. Per l'ex bianconero, la squadra starebbe facendo qualcosa di più rispetto alle sue possibilità. Ecco le sue parole: "Il potenziale della squadra non è da primi tre posti ma è un potenziale da quarto quinto, sesto, posto. Se nel girone d'andata era davanti non vuol dire niente perché non è determinante, in altri anni la Juventus era dietro e poi ha vinto lo scudetto. Non c'è un giocatore che sa fare un passaggio in verticale. Nuovo allenatore o tenere Allegri? Io sarei più per un cambio anche se non mi dispiace come lavora Allegri".