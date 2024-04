Marocchino: “Il potenziale della Juventus è da quarto posto”

Domenico Marocchino ha parlato del potenziale della rosa della Juve: per l'ex bianconero, la squadra avrebbe fatto più delle sue possibilità

Intervistato da Radio Bianconera, Domenico Marocchino è ritornato sul match tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole: "Contro il Milan ho visto una buona Juventus, anche se la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri non è eccelsa. Personalmente ho sempre ritenuto quella bianconera una squadra con potenzialità da quarto posto. Il Milan sulla carta più forte della Juve, ma sabato di tiri in porta non ne ha praticamente fatti. Cosa ha funzionato? La squadra si è mossa bene, è stata precisa nei propri compiti e nella gestione dei momenti della partita, penso che sia mancato soltanto il gol".