Marocchi: “La vera Juventus si è vista nella ripresa con il Cagliari”

Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato la prestazione dalla Juventus contro il Cagliari. I bianconeri avrebbero offerto una prova dai due volti, ma per il giornalista quello reale sarebbe quello ammirato nella ripresa. Ecco le sue parole: "Alla fine del primo tempo, il Cagliari si era assicurato la salvezza, quindi c'è un po' di rammarico, nonostante abbia guadagnato 5 punti nelle ultime 3 partite. Per quanto riguarda la Juventus? Sono stati impressionanti dopo 10 minuti nel secondo tempo. Abbiamo visto il vero valore di questi giocatori in vista della Coppa Italia. La Juventus che abbiamo visto nel primo tempo non poteva essere quella reale".