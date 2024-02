Marocchi: “Allegri non mi ascolta, la Juve dovrebbe giocare con questo modulo”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l'ex bianconero Giancarlo Marocchi ha parlato del modulo scelto da Allegri per la sua Juve

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l'ex bianconero Giancarlo Marocchi ha parlato del modulo scelto da Allegri per la sua Juve: " Allegri non mi ascolta e continua a dire che a lui piace il 3-5-2" .

"Io dico che la Juve deve giocare con tre punte perché la Juventus mi sembrava troppo attaccata all'Inter emotivamente, ma la Juve nello sviluppo di gioco non è eccellente e quindi doveva mettere tre attaccanti e semplificare il gioco. Secondo me ci deve credere in questa soluzione e provarla dal primo minuto", ha continuato.