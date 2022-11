Marino: “Pafundi ricorda Baggio, Juve mai facile da affrontare”

Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Una sensazione bellissima, estremamente coinvolgente. Io però non ho meriti, perché è arrivato all’Udinese prima di me. Lui è di famiglia campana ma i genitori erano venuti in Friuli per lavoro, dunque era sul territorio: le sue qualità si notavano già a otto anni, bravo il nostro settore giovanile a coinvolgerlo. A me ricorda molto Roberto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età.