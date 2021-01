Marino: “La Juve lotterà per tutti gli obiettivi. Anche quelli fuori facevano il tifo, ci tengono”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro la SPAL per 4-0, fermando il sogno della squadra bianco azzurra ai quarti di finale della Coppa Italia, e qualificandosi per la semifinale, che li vedrà giocare contro l’Inter in una sfida che si giocherà su due partite, quella di andata e quella di ritorno, che verranno disputate rispettivamente a San Siro e all’Allianz Stadium. La SPAL di Pasquale Marino è uscita comunque a testa alta dallo stadio della Juventus, con il passivo che non ha premiato gli sforzi difensivi e collettivi profusi dalla squadra per rutta la durata del match, che alla lunga ha visto uscire la Juventus per ovvi motivi. IL tecnico della SPAL Pasquale Marino ha parlato intervistato in conferenza stampa dopo la sconfitta con i bianconeri.

Cosa le lascia questa partita? La Juve può vincere lo scudetto?

“Sono convinto che la Juve sia una squadra competitiva che ha un organico ampio, ma soprattutto ha una mentalità importante e lo ha dimostrato anche stasera. In partite come queste si rischia di sottovalutare un po’ la situazione, invece sono partiti fortissimo e si vede che c’è un bel gruppo. Anche quelli che stavano fuori hanno fatto il tifo per tutta la partita e si vede che ci tengono a lottare per tutti gli obiettivi. Sono convinto che la Juve arriverà fino in fondo alle competizioni. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, è chiaro che la partita si è messa subito bene per loro con il rigore. Poi nel momento in cui stavamo cercando di fare la partita abbiamo preso il 3-0”.

Sul mercato.

“Sono soddisfatto del nostro campionato perché nonostante tutte le difficoltà siamo ad un punto dalla promozione. Se ci sarà la possibilità di prendere qualche giocatore per migliorare sicuramente ci farà piacere”.

