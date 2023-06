Maresca: “Dispiace per il momento della Juve, è un top club”

Enzo Maresca, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Chiesa e Vlahovic.

Enzo Maresca , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Problemi Juve? Posso soltanto dire che mi dispiace, auguro al club ogni tipo di bene. I problemi li conoscono solo coloro che vivono e lavorano lì all'interno della società. All’estero si parla della Juve perché è uno dei migliori club al mondo.

Seconde squadre? E' un problema culturale, perché all'estero c'è una mentalità differente sulle seconde squadre. Vlahovic e Chiesa possono giocare in Premier League? Sono due giocatori top, per me possono giocare ovunque.