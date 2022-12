Marelli: “Col fuorigioco semiautomatico mai più un Juve-Salernitana”

Dal 27 gennaio verrà introdotta la nuova tecnologia. A TV PLAY, l'ex fischietto, ora esperto arbitrale di Dazn, ha spiegato come funzionerà

redazionejuvenews

Il 2023 porterà una grande novità in Serie A. Come confermato anche dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, a partire dal 27 gennaio verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico. La nuova tecnologia, già impiegata nel Mondiale in Qatar, servirà a ridurre i tempi decisionali riguardo a un possibile fuorigioco. Ci sarà quindi una maggiore rapidità, per una stima di circa 20 secondi in cui verrà determinato se si tratta di offside oppure no. Il sistema di dodici telecamere traccia 50 fotogrammi al secondo. Di conseguenza gli addetti potranno monitorare la posizione dei giocatori e del pallone in questo lasso di tempo.

Una novità importante, visti i tempi spesso molto lunghi per le decisioni al Var su occasioni in cui ci sono posizioni molto al limite. E soprattutto anche un modo per evitare errori grossolani, come quello capitato in questa stagione in Juventus-Salernitana. La squadra bianconera aveva trovato il gol vittoria con Milik, annullato poi dopo la revisione per fuorigioco. Ma in sala Var era sfuggita, per mancanza di immagini, la posizione di Candreva, che rendeva la rete assolutamente regolare.

Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn, ne ha parlato ai microfoni di TV PLAY: "Con il fuorigioco semiautomatico non ci potranno più essere casi simili. Le telecamere a infrarossi infatti rilevano costantemente la precisa presenza dei giocatori in campo e del pallone. La partita sarà tracciata graficamente secondo per secondo, quasi in tempo reale, e poi la decisione sarà comprovata dall’animazione in 3D".