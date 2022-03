Juve: possibile l’arrivo di Marcos Antonio dallo Shakhtar

Il vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk ha parlato della possibilità dei calciatori nei campionati ucraini e russo di trasferirsi fino a giugno in un'altra squadra

Il vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, parlando anche della possibilità offerta dalla FIFA ai giocatori dei campionati russo e ucraino di trasferirsi in prestito fino a giugno in altri club. Questa nuova prospettiva, caldeggiata dal massimo organo del calcio visto quanto sta succedendo sul territorio ucraino da una parte, e viste le sanzioni contro la Russia dall'altra, ha aperto nuovi scenari di mercato per le squadre europee, che guardano con attenzione ai talenti dei due campionati, con la possibilità di tesserarli fino a fine anno approfittando così del loro apporto nella corsa agli obiettivi finali della stagione in corso.

"Impossibile non pensare ai giocatori ucraini che stanno vivendo a stretto contatto con la guerra. Speriamo almeno che adesso i nostri brasiliani riescano a trovare una squadra in cui giocare in prestito fino al termine della stagione. Se penso alla Juventus, mi viene in mente un centrocampista che aumenti qualità e dinamismo del reparto. A maggior ragione adesso che McKennie è infortunato. Marcos Antonio potrebbe essere una idea interessante. È piccolino, però è tecnico e si inserisce tanto. Questi giocatori sono pronti per giocare subito perché noi avremmo dovuto ricominciare il campionato il 26 febbraio. Marcos Antonio, come tutti gli altri nostri brasiliani, può essere d'aiuto a una squadra che ha una emergenza legata agli infortuni".

"Prendere in prestito uno di questi ragazzi può essere anche un modo per testarli e verificarli da vicino. Si dice sempre che i calciatori bisogna allenarli, per conoscerli fino in fondo. Ecco, questa può essere una occasione per tutti. Per un club può essere allo stesso tempo una operazione umanitaria e un investimento per il futuro. Perché se il giocatore convince e si trova bene in quella squadra, poi in estate sarà più semplice trovare un accordo conveniente. Di fatto si guadagnano tre mesi inserendo in anticipo il giocatore".