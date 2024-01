Marcolin: “Juventus? Per lo Scudetto sarà decisiva la sfida con l’Inter”

Dario Marcolin, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dello scontro diretto contro l'Inter.

Dario Marcolin , ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della prossima sfida con l' Inter , match decisivo per la sfida Scudetto tra le due squadre.

Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora: "Nella testa di Allegri il pareggio cambia il pensiero per le prossime gare, l’Inter ha partite più difficili e ne ha di più perché ha anche la CL.

Per questo fondamentale diventa lo scontro diretto e poi arriva un periodo in discesa per la Juve sulla carta anche se poi le squadre di metà classifica nella seconda parte della stagione diventano più fastidiose".