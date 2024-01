Marcolin: “Gerarchie in attacco della Juve? Quelle attuali sono giuste…”

Nelle ultime partite tutti i quattro attaccanti a disposizione di mister Allegri hanno trovalo la via del gol. La buonissima resa ritrovata del reparto offensivo della Juventus aprirebbe a una piacevole concorrenza interna, con il solo Moise Kean punto interrogativo tra infortunio e calciomercato. Per Dario Marcolin, allenatore e opinionista DAZN, non ci sarebbero però troppi dubbi su cui indicare come i due attaccanti attualmente più in forma e titolari al momento. Ecco le sue parole: