CT Ungheria: “Juve-Lazio? Sarri vuole passare il turno, sarà complicata”

Marco Rossi, commissario tecnico della nazionale magiara, è intervenuto a 1 Football Club per parlare del calcio italiano e del big match

Marco Rossi , commissario tecnico dell’ Ungheria , è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Il commento sulle gare di Coppa Italia e sul campionato: " Quando si cambiano moltissimi giocatori nella formazione iniziale vengono meno quegli automatismi che fanno la differenza . Anche se la squadra si allena con tutti i giocatori e gli stessi principi, nella partita solo i titolari possono garantire i suddetti automatismi, che sono chiaramente essenziali. Questo può risultare fatale, vista la preparazione delle squadre italiane, e le loro motivazioni, come accaduto con la Cremonese. M i accodo a chi afferma che il campionato può perderlo soltanto il Napoli . E’ una squadra che ha unito qualità di gioco a risultati, ha perso solo con l’Inter, e ciò la dice lunga".

Sul match tra Juventus e Lazio di questa sera: "La Lazio sta dimostrando di attraversare un ottimo periodo di forma. È un segnale che Sarri dà all’ambiente, cioè quello di voler passare il turno contro i bianconeri. La partita della Juve per questo sarà complicata ".

Zaniolo ai margini della Roma è un problema anche per il ct Mancini: "E’ una freccia in meno al suo arco. L’Italia, nonostante le critiche per il Mondiale mancato e lo scarso impiego degli italiani, ha dimostrato di essere tra le nazionali più forti. Si tratta di una selezione che può attingere da un campionato che ritengo essere il terzo al mondo, dunque una eccellenza".